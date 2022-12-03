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لبنان

في اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة... الجيش يغرّد

Lebanon 24
03-12-2022 | 02:12
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 غرد الجيش على "تويتر"، لمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة: "اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة مناسبة نستلهم خلالها الإرادة والعزيمة من الذين تغلبوا على صعوباتهم وخاضوا ميادين الحياة لتحقيق طموحاتهم، ومن بينهم عسكريون قدموا تضحيات جسيمة أثناء أدائهم الواجب المقدس، فأصبحوا مثالا في الوطنية وقدوة في النجاح".
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