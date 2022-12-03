في اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة... الجيش يغرّد

غرد الجيش على "تويتر"، لمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة: "اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة مناسبة نستلهم خلالها الإرادة والعزيمة من الذين تغلبوا على صعوباتهم وخاضوا ميادين الحياة لتحقيق طموحاتهم، ومن بينهم عسكريون قدموا تضحيات جسيمة أثناء أدائهم الواجب المقدس، فأصبحوا مثالا في الوطنية وقدوة في النجاح".

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