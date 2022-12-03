في اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة... الجيش يغرّد

#اليوم_العالمي_لذوي_الاحتياجات_الخاصة مناسبة نَسْتَلْهِمُ خلالها الإرادة والعزيمة من الذين تغلّبوا على صعوباتهم وخاضوا ميادين الحياة لتحقيق طموحاتهم، ومن بينهم عسكريون قدّموا تضحيات جسيمة أثناء أدائهم الواجب المقدس، فأصبحوا مثالًا في الوطنية وقدوة في النجاح.#الجيش_اللبناني pic.twitter.com/t3p9dfs0jf
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) December 3, 2022
#اليوم_العالمي_لذوي_الاحتياجات_الخاصة مناسبة نَسْتَلْهِمُ خلالها الإرادة والعزيمة من الذين تغلّبوا على صعوباتهم وخاضوا ميادين الحياة لتحقيق طموحاتهم، ومن بينهم عسكريون قدّموا تضحيات جسيمة أثناء أدائهم الواجب المقدس، فأصبحوا مثالًا في الوطنية وقدوة في النجاح.#الجيش_اللبناني pic.twitter.com/t3p9dfs0jf