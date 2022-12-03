في بيروت.. "غداء سياسي" يجمعُ "المُتخاصمين"

جمعت إحدى موائد الغداء في بيروت مؤخراً، أحد النوّاب البارزين بمسؤول كبيرٍ في تيّار "المستقبل" بحضور شخصيات أخرى.

المُفارقة هو أن هذا النائب لا يتفق مع "المستقبل" سياسياً، إلا أن الدعوة التي أقيمت حتّمت حضور شخصيات من أطراف مختلفة و "مُتخاصمة سياسياً"، إلى مائدةٍ واحدة جامعة.