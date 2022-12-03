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لبنان

في بيروت.. "غداء سياسي" يجمعُ "المُتخاصمين"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-12-2022 | 03:45
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جمعت إحدى موائد الغداء في بيروت مؤخراً، أحد النوّاب البارزين بمسؤول كبيرٍ في تيّار "المستقبل" بحضور شخصيات أخرى.
المُفارقة هو أن هذا النائب لا يتفق مع "المستقبل" سياسياً، إلا أن الدعوة التي أقيمت حتّمت حضور شخصيات من أطراف مختلفة و "مُتخاصمة سياسياً"، إلى مائدةٍ واحدة جامعة.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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