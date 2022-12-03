وزير يتمنى قدوم هؤلاء في فترة الأعياد...

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جال وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان معرض Whisky live Beirut الذي تنظمه Hospitality services في البافيون رويال، في البيال بوسط بيروت. وتفقد الأجنحة العارضة المشروبات الروحية المصنوعة في لبنان.والتقى أصحاب المؤسسات والمصانع، وهنأهم على روح المبادرة والتحدي، وخوض غمار تصنيع الويسكي وفق مواصفات ومعايير دولية. كما أثنى على التعبئة في زجاجات ملفتة، وعلى التغليف الجذاب، وهو العنصر الأساس للترويج والتسويق والبيع، ودفع المستهلك إلى حسن الاختيار بحسب معادلة النوعية/ السعر.وتمنى أن تحمل الأعياد المقبلة البركة للبنانيين، وأن "ينعموا بالاستقرار وراحة البال، وأن تعم لبنان في شهر الميلاد المجيد البحبوحة، ويأتي المغتربون والسياح لقضاء فرصة الأعياد في الربوع اللبنانية، وينشطون الدورة الاقتصادية، والحركة الإنتاجية والسياحية".