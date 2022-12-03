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لبنان

أبو الحسن في ذكرى مولد كمال جنبلاط: طيفك باق فينا كما نهجك

Lebanon 24
03-12-2022 | 03:55
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غرد أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن عبر حسابه على "تويتر" في ذكرى مولد كمال جنبلاط: "تطوى سنوات وتمضي عقود فتحضر في ذاكرة الأوفياء في كل آذار وكانون وأيار، لكن طيفك باق فينا كما نهجك في كل خطوة وموقف ومواجهة وقرار، فلا خلاص للبنان وللإنسان فيه إلا بإستكمال مسيرتك وترجمة مفاهيمك الإصلاحية الحقيقية لا الشعارات الظرفية الفارغة". 
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