جوزيف أبو فاضل يشن هجوماً عنيفاً على "التيار".. هذا ما قاله (صورة)

غرّد الكاتب والمحلل السياسي جوزيف أبو فاضل عبر حسابه على تويتر في أقوى هجوم له على "التيار الوطني الحر" قائلاً: "من سنة 1988 بتشبحوا الأموال وبترسلوها لحساباتكن بلخارج..وبتبيعونا تحرير و"بسط سلطة الشرعية" ومكافحة الفساد وإصلاح وتغيير وتعتيير وتطيير..فيولة ووعود وكذبة استعادة حقوق المسيحيين!
وأضاف: "أنتم زعماء الصفقات السمسرات والحصص.. قتلتم الشرقية والشرعية والمسيحية.. أنتم عار لبنان".
#جوزيف_أبو_فاضل:من سنة ١٩٨٨ بتشبحوا الأموال وبترسلوها لحساباتكن بلخارج..وبتبيعونا تحرير و"بسط سلطة الشرعية"ومكافحة الفساد وإصلاح وتغيير وتعتيير وتطيير..فيولة ووعود وكذبة استعادة حقوق المسيحيين!
أنتم زعماء الصفقات السمسرات والحصص..
قتلتم الشرقية والشرعية والمسيحية..
أنتم عار لبنان
— Joseph Abu Fadel (@AbuAbufadel) December 3, 2022
#جوزيف_أبو_فاضل:من سنة ١٩٨٨ بتشبحوا الأموال وبترسلوها لحساباتكن بلخارج..وبتبيعونا تحرير و"بسط سلطة الشرعية"ومكافحة الفساد وإصلاح وتغيير وتعتيير وتطيير..فيولة ووعود وكذبة استعادة حقوق المسيحيين!
أنتم زعماء الصفقات السمسرات والحصص..
قتلتم الشرقية والشرعية والمسيحية..
أنتم عار لبنان