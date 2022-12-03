جوزيف أبو فاضل يشن هجوماً عنيفاً على "التيار".. هذا ما قاله (صورة)

غرّد الكاتب والمحلل السياسي جوزيف أبو فاضل عبر حسابه على تويتر في أقوى هجوم له على "التيار الوطني الحر" قائلاً: "من سنة 1988 بتشبحوا الأموال وبترسلوها لحساباتكن بلخارج..وبتبيعونا تحرير و"بسط سلطة الشرعية" ومكافحة الفساد وإصلاح وتغيير وتعتيير وتطيير..فيولة ووعود وكذبة استعادة حقوق المسيحيين!

وأضاف: "أنتم زعماء الصفقات السمسرات والحصص.. قتلتم الشرقية والشرعية والمسيحية.. أنتم عار لبنان".

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