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لبنان

في الدورة... عملية رصد ومراقبة دقيقة لقوى الأمن تسقط مروّجاً للمخدرات!

Lebanon 24
03-12-2022 | 04:24
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صدر عـن المديريّـة العامّة لقـوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامة بيان جاء فيه: "بنتيجة المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لملاحقة مروّجي المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية وخاصة في جبل لبنان وتوقيفهم، توافرت معلومات حول قيام مجهول بترويج المخدرات في محلة الدورة".

وأضاف: "على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المروّج المذكور وتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة تمكّنت من تحديد هويته وهو المدعو: م. ز. (من مواليد عام 1999، لبناني). أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجده ومراقبته تمهيدا لتوقيفه بالجرم المشهود".

وتابع, "بتاريخ 23-11-2022 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة الدورة أثناء قيامه بترويج المخدرات سيرا على الأقدام. وبتفتيشه، ضبط بحوزته /8/ طبات بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين زنتها حوالي /25،6/غ، /5/ طبات بلاستيكية بداخلها مادة الباز زنتها حوالي /16،5/ غ، مبلغ مالي وهاتف خلوي".
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