الطّقس في لبنان.. هكذا سيكون خلال اليومين المقبلين

يشهدُ لبنان استقراراً جوياً يستمرّ لغاية صباح يوم الثلاثاء مع شبه ثباتٍ لدرجات الحرارة.

وفي ما يلي تفاصيل طقس لبنان اليوم وللأيام المُقبلة:

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السبت:

1- الحرارة ساحلاً بين 15 و21 درجة، بقاعاً بين 8 و18 وعلى الـ1000 متر بين 12 و18

2- الجو: غائم جزئياً

3- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين 15 و30 كم/س

4- الرطوبة السطحية تسجل ساحلًا بين 60 و 90%؜

5- الضغط الجوي يسجل ساحلًا 1021 hpa

6- الرؤية جيدة

7- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه 24 درجة



الأحد:

مستقر مشمس إلى غائم جزئياً، الحرارة تتراوح بين 14 و21 درجة ساحلاً، بين 4 و17 بقاعاً وبين 8 و16 على الـ1000 متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين 15 و25 كم/س.



الإثنين:

مستقر مشمس إلى غائم جزئياً، الحرارة تتراوح بين 14 و21 درجة ساحلاً، بين 5 و17 بقاعاً وبين 8 و16 على الـ1000 متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين 15 و25 كم/س



