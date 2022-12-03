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لبنان

الطّقس في لبنان.. هكذا سيكون خلال اليومين المقبلين

Lebanon 24
03-12-2022 | 04:22
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يشهدُ لبنان استقراراً جوياً يستمرّ لغاية صباح يوم الثلاثاء مع شبه ثباتٍ لدرجات الحرارة. 
 
وفي ما يلي تفاصيل طقس لبنان اليوم وللأيام المُقبلة:
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السبت:
1- الحرارة ساحلاً بين 15 و21 درجة، بقاعاً بين 8 و18 وعلى الـ1000 متر بين 12 و18 
2- الجو: غائم جزئياً
3- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين 15 و30 كم/س
4- الرطوبة السطحية تسجل ساحلًا بين 60 و 90%؜
5- الضغط الجوي يسجل ساحلًا 1021 hpa
6- الرؤية جيدة 
7- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه 24 درجة

الأحد:
 
مستقر مشمس إلى غائم جزئياً، الحرارة تتراوح بين 14 و21 درجة ساحلاً، بين 4 و17 بقاعاً وبين 8 و16 على الـ1000 متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين 15 و25 كم/س.

الإثنين:
 
مستقر مشمس إلى غائم جزئياً، الحرارة تتراوح بين 14 و21 درجة ساحلاً، بين 5 و17 بقاعاً وبين 8 و16 على الـ1000 متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين 15 و25 كم/س

 
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