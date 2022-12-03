ميقاتي: أقومُ بواجبي كاملاً في ما يتعلق بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء

أعلن رئيس الحكومة نحيب ميقاتي أن دعوته مجلس الوزراء الى الانعقاد الاثنين مردها الى وجود ملفات أساسية تتعلق بصحة المواطن يقتضي البت بها.

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وشدد على أنه بعد الاطلاع على الجدول الذي أعدته الامانة العامة لمجلس الوزراء، يمكن بسهولة استبعاد اكثر من 40 بنداً عن الجدول، ولن نقر الاثنين إلا الامور التي نعتقد ويعتقد الوزراء انها ضرورية".

موقف ميقاتي جاء في تصريح في ختام رعايته افتتاح معرض الكتاب في بيروت، وقال: "منذ يوم الثلاثاء الفائت كنا أعلنا النية لعقد جلسة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، بسبب وجود ملف ملح يقتضي البت ويتعلق بصحة المواطن وخاصة مرضى غسل الكلى والسرطان. طلبت من الامانة العامة لمجلس الوزراء اعداد جدول اعمال الجلسة وقد وصلني الجدول الخميس متضمنا 318 بنداً، وهذا لا ينسجم مع التوجه لبت الملفات الملحة والاستثنائية، فطلبت تخفيض العدد حتى وصلنا الى جدول اعمال بـ65 بنداً بعد طلب عدد من الوزراء وضع بعض الملفات الاساسية لوزاراتهم، ولكن اقول اليوم ايضا انه بعد الاطلاع على الجدول يمكن بسهولة استبعاد اكثر من 40 بنداً عن الجدول، ولن نقر الاثنين الا الامور التي نعتقد ويعتقد الوزراء انها ضرورية. وقبل موعد الجلسة سنعيد ابلاغ السادة الوزراء الجدول المعدل لكي نقوم بما هو مطلوب، وهو بت الملفات الطارئة والاساسية".

ورداً على سؤال، قال: "اسمع البعض يتحدث عن حكومة بتراء او غير بتراء. الحكومة كاملة وما تقوم به هو تصريف الاعمال بهدف خدمة المواطن، ومن لديه بديل آخر فليتفضل، وأي أمر سيكون معروضاً على مجلس الوزراء، يجب ان يكون الوزير المختص حاضراً لمناقشته، واذا كان الوزير غير حاضر في الجلسة فحتماً لن نعرضه للمناقشة".

وقال: "أنا اقوم بواجبي كاملاً في ما يتعلق بالدعوة الى الجلسة، وحسب معرفتي بالوزراء طوال الفترة الماضية، فهم يتمتعون بالحس الوطني ذاته وربما اكثر، ولذلك اعتقد انه ستكون هناك مشاركة واسعة".

وقال رداً على سؤال: "قبل طرح السؤال لماذا ندعو الى عقد جلسة لمجلس الوزراء، فليقم المعنيون بالاستعجال بانتخاب رئيس للجمهورية وتستقيم المؤسسات الدستورية كاملة وتقوم بواجبها. يحز في نفسي ان يضع احد دعوة مجلس الوزراء في اطار طائفي او كأنه استهداف لفئة معينة. فهل نحن نفرق في التقديمات والمساعدات التي نقدمها بين مريض وآخر؟ هذا كلام غير مقبول".

وعن قول البعض أن ميقاتي حاكم بأمر "الثنائي الشيعي"، قال: "من يقول هذا الكلام يعلم ان الدعم هو لتيسير امور الناس وما يتعلق بصحة المواطن. ومن يطلق هذه التهمة فليتذكر كم "عرّض عضلاتو" عندما كان الثنائي الشيعي داعماً له".