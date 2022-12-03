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لبنان

جنبلاط في ذكرى كمال جنبلاط: الحاجة ماسة لإعادة بناء الدولة والمؤسسات.. وأولى الخطوات انتخاب رئيس

Lebanon 24
03-12-2022 | 06:02
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كتب رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط عبر حسابه على موقع "تويتر": ‏"في ذكرى كمال جنبلاط نعود إلى الأساس إلى القيم والأخلاقيات والمفاهيم التي أرساها، في الدولة في السياسة في الفكر وفي الحياة العامة. الحاجة اليوم ماسة إلى إعادة بناء الدولة والمؤسسات وأولى الخطوات انتخاب رئيس للجمهورية ووقف مسارات التعطيل والشلل".
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