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لبنان

كُشِف السر.. لهذا السبب حُرِم مواطنون في كسروان من "مياه الدولة"

Lebanon 24
03-12-2022 | 07:24
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأنّ دوريّة من مكتب أمن الدّولة في كسروان أوقفت المواطن (س.س.)، عامل فاتورة في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، وناطور مضخّة حارة صخر للمياه، بجرم سرقة مادة المازوت من المضخة وبيعها، في حين أن أهالي المنطقة يعانون منذ فترة من انقطاع المياه واللجوء إلى شرائها عبر صهاريج.
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ولا تزال التحقيقات جارية مع الموقوف بالتنسيق مع القضاء المختص.

 
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