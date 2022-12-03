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لبنان

انتخاب اللبناني كريستيان ضرغام عضواً في مجلس نقابة محامي باريس

Lebanon 24
03-12-2022 | 07:32
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انتخب المحامي اللبناني - الفرنسي كريستيان سمير ضرغام عضواً في مجلس نقابة محامي باريس التي تضم 34000 محام. 
 
وضرغام يتحدر من بلدة البوار -فتوح كسروان، تخرج من مدرسة سيدة الجمهور، واكمل دراسته الجامعية في جامعة (paris- sud) الفرنسية، حيث نال إجازة في الحقوق وانتسب إلى نقابة المحامين في باريس، وهو خبير قانوني دولي في قضايا مكافحة الفساد والعقوبات الدولية. 
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واختير ضرغام في العام 2022 محامي السنة في هذين المجالين بفرنسا.
 
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