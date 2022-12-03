انتخاب اللبناني كريستيان ضرغام عضواً في مجلس نقابة محامي باريس

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انتخب المحامي اللبناني - الفرنسي كريستيان سمير ضرغام عضواً في مجلس نقابة محامي باريس التي تضم 34000 محام.وضرغام يتحدر من بلدة البوار -فتوح كسروان، تخرج من مدرسة سيدة الجمهور، واكمل دراسته الجامعية في جامعة (paris- sud) الفرنسية، حيث نال إجازة في الحقوق وانتسب إلى نقابة المحامين في باريس، وهو خبير قانوني دولي في قضايا مكافحة الفساد والعقوبات الدولية.واختير ضرغام في العام 2022 محامي السنة في هذين المجالين بفرنسا.