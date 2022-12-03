علي حسن خليل: من دون إدارة تنفيذية لا يمكن للبلد أن يستمر

أكد النائب علي حسن خليل خلال لقاء عام للبلديات والمختارين في إقليم جبل عامل أن "انتخاب رئيس للجمهورية يجب أن يترافق مع رؤية واضحة"، مشدداً على أنه "يجب أن يكون لدى الرئيس القدرة على تنظيم علاقات لبنان الخارجية، والقدرة على احتضان عمل حكومي ومشروع للإنقاذ والإصلاح الاقتصادي والمالي بالدرجة الأولى".

وأضاف: "الأمر لا يرتبط فقط بانتخاب الرئيس إن كنا نؤمن أن الانتخاب هو المدخل للولوج نحو مشروع حل حقيقي ينطلق من التفاهم على الخطة الاصلاحية لوضعنا الاقتصادي والمالي".ورأى أنه "من دون إدارة تنفيذية لا يمكن للبلد أن يستمر"، مؤكداً أن "حكومة تصريف الأعمال عليها مسؤوليات ولا يمكنها أن تستقيل من دورها في إدارة شؤون الناس وما يتعلق بحياتهم".وتابع: "مجلس النواب عمل على إقرار سلفة تغطي العجز في البلديات لتغطية الزيادات في الرواتب"، متسائلا في هذا المجال: "هل تبقى الوزارات المعنية مستقيلة من دورها التنفيذي في ترجمة هذا القرار؟".وأكد أن العمل جار "لإقرار قواعد عامة لا تدخلنا في روتين اداري بلا نتيجة، وهو أبسط ما يمكن أن يُقدم الى بلديات عاجزة مالية". وقال: "حجم القيمة الفعلية لليرة اللبنانية أصبح 2400%، وهذا الأمر لا يمكن ان يعالج إلا عبر اخراج البلد بأكمله من واقعه عبر خطة متكاملة ومترابطة".