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لبنان

كرم: لسنا مع اجتماع الحكومة الاثنين

Lebanon 24
03-12-2022 | 07:43
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لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي كرم في بيان، الى أن كتلته النيابية "لم تكن يوماً ضد اجتماع حكومة تصريف الأعمال لأسباب طارئة"، وأضاف: "إلا أنه ومع ذلك، فقد فوجئنا بدعوة حكومة تصريف الأعمال إلى اجتماع يوم الاثنين القادم الواقع في الخامس من الجاري وبجدول أعمال فضفاض يتضمن 65 بنداً وكأنها ليست بحكومة تصريف أعمال، وكأننا لسنا في ظل فراغ رئاسي".
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وقال: "من هذا المنطلق بالذات نحن لسنا مع هذا الاجتماع للحكومة. وأما في ما يتعلق بالبند الذي له علاقة بصحة الناس وتأمين أدوية الأمراض المزمنة والسرطانية فيستطيع رئيس الحكومة إقراره بمرسوم جوال للضرورة القصوى".
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