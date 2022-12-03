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لبنان

عن الدولار الجمركيّ.... هذا ما أكّده وزير الصناعة

Lebanon 24
03-12-2022 | 08:46
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أكد وزير الصناعة جورج بوشكيان أن "لا دولار جمركيًّا على كلّ المواد الصناعية وهذا أمر إيجابي لأنّه يحمي السلع الوطنيّة ويُحفّز الصناعة"، لافتاً إلى أن "المصانع الموجودة في لبنان تُؤمّن الحاجة داخليًّا وتُصدّر في الوقت عينه ويُمكن وضع ضوابط لتفلت الأسعار".
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وفي حديث لقناة الـ"إم تي في"، تابع بوشكيان قائلاً: "الدولار الجمركي يحمي المنتجات المصنّعة في لبنان ونُراقب المواصفات ونُدقّق بالمنتجات من دون معرفة المُصنّع لأنّ ما يهمّنا هو المستهلك".
 
ولفت إلى أن الوزارة تنسق مع الوزارات الأخرى، مؤكداً أن "الأمن الغذائي غير مُهدّد وكلّ هذا الحديث يندرج بإطار التهويل للاحتكار". 

لبنان

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