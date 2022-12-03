Advertisement

لبنان

مادة سامة تسببت بوفاتهما... تشييع الطفلتين رزان وريان في صيدا

Lebanon 24
03-12-2022 | 09:41
A-
A+
Doc-P-1016679-638056827630712214.jpg
Doc-P-1016679-638056827630712214.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شيعت في مدينة صيدا بعد عصر اليوم، الطفلتان رزان وريان وليد صالح، اللتان توفيتا جراء تعرضهما لحادث تسمم منذ اكثر من اسبوع، حيث توفيت ريان، ثم ما لبثت بعد ساعات ان لحقت بها شقيقتها بعدما كانتا قد نقلتا ووالديهما الى المستشفى.
Advertisement

وكانت القوى الامنية قد فتحت تحقيقا بالحادث تحت إشراف النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب بإمرة نائبها العام القاضي رهيف رمضان الذي طلب اجراء تحاليل طبية لجثتي الطفلتين لمعرفة سبب الوفاة. وقد تم اجراء الفحوصات في مستشفى جامعي متخصص في بيروت واستغرق صدور النتائج اياما حيث تبين وجود مادة Zinc phosphorus في معدتيهما وهي مادة سامة.

هذا وتتوسع النيابة العامة في تحقيقاتها لمعرفة مصدر هذه المادة والملابسات التي ادت الى تسمم الطفلتين بها.
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2022-12-03
13:46 | 2022-12-03
13:12 | 2022-12-03
13:09 | 2022-12-03
13:03 | 2022-12-03
12:43 | 2022-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website