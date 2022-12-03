مادة سامة تسببت بوفاتهما... تشييع الطفلتين رزان وريان في صيدا

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شيعت في مدينة صيدا بعد عصر اليوم، الطفلتان رزان وريان وليد صالح، اللتان توفيتا جراء تعرضهما لحادث تسمم منذ اكثر من اسبوع، حيث توفيت ريان، ثم ما لبثت بعد ساعات ان لحقت بها شقيقتها بعدما كانتا قد نقلتا ووالديهما الى المستشفى.وكانت القوى الامنية قد فتحت تحقيقا بالحادث تحت إشراف النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب بإمرة نائبها العام القاضي رهيف رمضان الذي طلب اجراء تحاليل طبية لجثتي الطفلتين لمعرفة سبب الوفاة. وقد تم اجراء الفحوصات في مستشفى جامعي متخصص في بيروت واستغرق صدور النتائج اياما حيث تبين وجود مادة Zinc phosphorus في معدتيهما وهي مادة سامة.هذا وتتوسع النيابة العامة في تحقيقاتها لمعرفة مصدر هذه المادة والملابسات التي ادت الى تسمم الطفلتين بها.