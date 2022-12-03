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لبنان

أهالي من سهل اللبوة اعتصموا احتجاجا على انقطاع مياه الشرب

Lebanon 24
03-12-2022 | 10:14
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يعاني أهالي سهل اللبوة منذ مدة انقطاع مياه الشرب، وذلك بعد صدور نتائج الفحوصات المخبرية التي أجريت لمياه نبع اللبوة وأثبتت عدم صلاحيتها.

وقد نفذ عدد من الأهالي اعتصاما، وقد طالبوا الدولة بـ"تحريك هذا الملف وإيجاد حل لهذه المعضلة"، كما ناشدوا شركة مياه لبنان بـ"العمل على حل آني مثل وضع الفلاتر بدل من قطع المياه عن الأهالي ريثما يصار إلى حل جذري".
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