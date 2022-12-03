عز الدين: لرئيس توافقي يعرف كيف يوظف قدرات المقاومة وقوتها في حماية السيادة والاستقلال

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رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الشيخ حسن عز الدين أنه "في ظل الضغوطات التي تمارس على لبنان وتدخلات الادارة الأميركية في الشؤون الداخلية في شتى الميادين وخاصة منها السياسية والاقتصادية، وفي ظل التحديات اليومية التي تهدد حياة المواطن اللبناني في أبسط مقومات حقوقه في الحياة الكريمة، وفي ظل السياسات الاقتصادية والمالية الخاطئة والفساد وهدر المال العام الذي أدى إلى انسداد في الأفق السياسي مما يتطلب ايجاد المخارج والبحث عن نقطة الضوء والأمل التي تتمثل بإجراء الاستحقاق الدستوري لانتخاب رئيس للجمهورية، نجد بعض القوى السياسية وبعض مكونات المجلس النيابي يصّرون على الانحياز لرهانات الخارج الخائبة وممارسة الكيد السياسي والتحدي والاستفزاز للآخرين".وقال عز الدين خلال لقاء تنموي أقامته منطقة جبل عامل الأولى في حزب الله، في مدينة صور: "أكدنا مع حلفائنا على ضرورة الولوج من خلال الحوار الجدي والمسؤول وإرادة الوفاق والتفاهم الذي يوصل الى انتخاب رئيس توافقي يستطيع اخراج الوطن من أزماته ولم شمل اللبنانيين، ويعرف كيف يوظف قدرات المقاومة وقوتها في حماية السيادة والاستقلال والحصول على حقوقنا في ثرواتنا البحرية التي تشكل نقطة ارتكاز ودفع كبيرين لبداية الخروج من أزماتنا، وانقاذ ما تبقى من مؤسسات الدولة واعادة الانتظام العام إليها.