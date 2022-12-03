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لبنان

لسُكان بيروت.. إليكم هذا الخبر من "قوى الأمن"

Lebanon 24
03-12-2022 | 11:22
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صـدر عـن المديريّة العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي:

"بتاريخ 4/12/2022، ستقوم إحدى الشركات بتنظيم مهرجان لمناسبة عيد الميلاد المجيد في بيروت، وسيتمّ إقفال الشارع الممتدّ من تقاطع ساحة بشارة الخوري ولغاية تقاطع السوديكو وكلّ المعابر المؤدّية لهذا القسم من شارع الياس سركيس، وذلك اعتبارًا من منصف ليل 3-4 الجاري ولغاية فجر الاثنين 5/12/2022.
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يُرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السّير الموضوعة على الطرقات منعًا للازدحام".
 
 

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