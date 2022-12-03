21
o
بيروت
26
o
طرابلس
0
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
23
o
زحلة
22
o
بعلبك
0
o
بشري
21
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
يوم غدٍ الأحد.. هذا ما ستشهده منطقة الضبيه
Lebanon 24
03-12-2022
|
12:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
"ينظم يوم الأحد 04-12- 2022 من الساعة 7,30 صباحا وحتى الساعة 10,30، سباق كأس الاستقلال للدراجات الهوائية في محلة المارينا على الطريق البحرية بين مسبح الـ "غولدن بيتش" وثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن- الضبية على جولات عدة. ل
ذلك، سيتم إقفال المسار المتبع بالاتجاهين، وتحويل السير إلى الطرقات المحيطة.
Advertisement
يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة على الطرقات، حفاظا على سلامة المتسابقين ومنعا للازدحام".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
انتبهوا لهذه الدّولارات في السوق.. وإلّا ستخسرون الكثير!
Lebanon 24
انتبهوا لهذه الدّولارات في السوق.. وإلّا ستخسرون الكثير!
14:00 | 2022-12-03
03/12/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"فلتانٌ أخلاقي" في منطقة لبنانيّة.. هكذا تحرّك الأهالي!
Lebanon 24
"فلتانٌ أخلاقي" في منطقة لبنانيّة.. هكذا تحرّك الأهالي!
13:12 | 2022-12-03
03/12/2022 01:12:19
Lebanon 24
Lebanon 24
عن جعجع وباسيل وفرنجيّة... ماذا قال وئام وهاب؟
Lebanon 24
عن جعجع وباسيل وفرنجيّة... ماذا قال وئام وهاب؟
08:26 | 2022-12-03
03/12/2022 08:26:14
Lebanon 24
Lebanon 24
انتقاد عوني لتغريدة خريش: آن الاوان لتنحيتها
Lebanon 24
انتقاد عوني لتغريدة خريش: آن الاوان لتنحيتها
02:45 | 2022-12-04
04/12/2022 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قصّة مؤلمة جداً لأستاذ في الجامعة اللبنانيّة.. ما قرّره لا يخطر في البال!
Lebanon 24
قصّة مؤلمة جداً لأستاذ في الجامعة اللبنانيّة.. ما قرّره لا يخطر في البال!
01:57 | 2022-12-04
04/12/2022 01:57:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:17 | 2022-12-04
عندما يهزّ البطريرك الماروني عصاه
06:27 | 2022-12-04
المكتب الإعلامي للرئيس ميقاتي ينفي هذا الخبر
04:00 | 2022-12-04
خلفيات دعوة "حزب الله" للحوار.. هل انتهى عهد باسيل؟
07:26 | 2022-12-04
هاشم: قضايا الناس أولوية
07:24 | 2022-12-04
نقابة المحررين تنعى الزميلة جومانا مارون السويدي
07:15 | 2022-12-04
كلامٌ عن تعميم لمصرف لبنان اليوم بشأن الدولار.. ماذا كُشف عنه؟
فيديو
ميقاتي: أقومُ بواجبي كاملاً في ما يتعلق بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء
Lebanon 24
ميقاتي: أقومُ بواجبي كاملاً في ما يتعلق بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء
05:13 | 2022-12-03
04/12/2022 14:40:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد علاقتها بعادل كرم رولا شامية تُفجر مفاجأة: جمعتني علاقة عاطفية بجورج الراسي (فيديو)
Lebanon 24
بعد علاقتها بعادل كرم رولا شامية تُفجر مفاجأة: جمعتني علاقة عاطفية بجورج الراسي (فيديو)
03:20 | 2022-12-03
04/12/2022 14:40:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مشاركة بمسابقة جمالية تتعرّض لصعقة كهربائية على المسرح.. شاهدوا ماذا حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
مشاركة بمسابقة جمالية تتعرّض لصعقة كهربائية على المسرح.. شاهدوا ماذا حلّ بها (فيديو)
01:00 | 2022-12-03
04/12/2022 14:40:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact