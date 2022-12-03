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لبنان

يوم غدٍ الأحد.. هذا ما ستشهده منطقة الضبيه

Lebanon 24
03-12-2022 | 12:43
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 صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

"ينظم يوم الأحد 04-12- 2022 من الساعة 7,30 صباحا وحتى الساعة 10,30، سباق كأس الاستقلال للدراجات الهوائية في محلة المارينا على الطريق البحرية بين مسبح الـ "غولدن بيتش" وثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن- الضبية على جولات عدة. لذلك، سيتم إقفال المسار المتبع بالاتجاهين، وتحويل السير إلى الطرقات المحيطة.
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يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة على الطرقات، حفاظا على سلامة المتسابقين ومنعا للازدحام".
 
 
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