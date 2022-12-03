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لبنان

انتبهوا لهذه الدّولارات في السوق.. وإلّا ستخسرون الكثير!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-12-2022 | 14:00
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لاحظَ الكثير من المواطنين مطلع الشّهر الجاري وجود دولاراتٍ ممزقة ضمن الصرافات الآلية التابعة للعديد من المصارف.
وبحسب المعلومات، فإنّ أغلب الدولار الممزقة تأتي من فئة الـ20 دولاراً، وقد يتمّ شراؤها من مصرف لبنان الذي كان بدوره يشتري الدولار من السّوق عبر الشركات المالية التي يتعامل معها. 
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وقالت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" إنّه "من المستبعد أن تفرض المصارف عمولات على استبدال تلك الأوراق الممزقة ضمن الصناديق، ما يعني أنه بإمكان المواطنين أخد أوراق نقدية جديدة بدلاً منها بشكل مجاني".
مع هذا، فقد أشارت المصادر إلى أن "إيداع تلك الأوراق ضمن الحسابات عبر الصرافات الآلية يُفرض عليه عمولة بقيمة 1 دولار على كل عملية وقد ترتفع إلى 2 دولار في المرحلة المقبلة". 

المصدر: خاص "لبنان 24"

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