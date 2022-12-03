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لبنان

"فلتانٌ أخلاقي" في منطقة لبنانيّة.. هكذا تحرّك الأهالي!

Lebanon 24
03-12-2022 | 13:12
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نفذ أهالي وسكان منطقة مار مخايل - الجميزة مسيرة احتجاجية حاشدة تحت شعار "عيرونا راحتنا"، انطلقت من الجميزة مروراً بمار مخايل وصولاً إلى درج الفاندوم.

وحمل الأهالي خلال المسيرة لافتات وشعارات تدعو الى تطبيق القوانين، لناحية ضبط مستوى صوت الموسيقى، وسحب رخص الحانات المخالفة وكل Roof Top، وحصر عمل الفاليه باركينغ داخل المواقف ومعالجة كل الفلتان الأخلاقي.
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وشارك في المسيرة، الى الاهالي، النائبان غسان حاصباني ونقولا الصحناوي وفاعليات المنطقة والمخاتير.

ولوح الأهالي "بتحركات تصعيدية إن لم تتم الاستجابة لمطالبهم المحقة"، وانتهى التحرك السلمي بشكر كل من شارك، وبتوجيه تحية خاصة لمواكبة القوى الأمنية والعسكرية للمسيرة، ولكل من دعم وتضامن وساهم في إيصال الصوت ومن عَمل لتحقيق مطالب سكان المنطقة.
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