"فلتانٌ أخلاقي" في منطقة لبنانيّة.. هكذا تحرّك الأهالي!

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وحمل الأهالي خلال المسيرة لافتات وشعارات تدعو الى تطبيق القوانين، لناحية ضبط مستوى صوت الموسيقى، وسحب رخص الحانات المخالفة وكل Roof Top، وحصر عمل الفاليه باركينغ داخل المواقف ومعالجة كل الفلتان الأخلاقي.وشارك في المسيرة، الى الاهالي، النائبان غسان حاصباني ونقولا الصحناوي وفاعليات المنطقة والمخاتير.ولوح الأهالي "بتحركات تصعيدية إن لم تتم الاستجابة لمطالبهم المحقة"، وانتهى التحرك السلمي بشكر كل من شارك، وبتوجيه تحية خاصة لمواكبة القوى الأمنية والعسكرية للمسيرة، ولكل من دعم وتضامن وساهم في إيصال الصوت ومن عَمل لتحقيق مطالب سكان المنطقة.