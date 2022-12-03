تعديلٌ على جدول أعمال جلسة الحكومة الإثنين.. ماذا فيه؟

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء، اليوم السبت، ملحقاً بجدول أعمال الجلسة المقرر عقدها عند الساعة 11 من صباح يوم الإثنين 5-12-2022 في السراي الكبير.

وبحسب الملحق، فقد قرّر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تعديل الجدول الموزع سابقاً ليقتصر على المواضيع الطارئة والضرورية جداً وبالتالي سحب بعض البنود من جدول الأعمال وإضافة بنود أخرى.

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