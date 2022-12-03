وزير الثقافة يستذكر كمال جنبلاط في ذكرى ميلاده.. ماذا قال؟

غرد وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "في ذكرى ميلاد الكبير كمال جنبلاط وبعيداً عن ضوضاء الغوغاء التي تغتصب الأذن وتؤذي العقل وتؤلم الوجدان، نستحضر طرحه للخلاص من واقعنا المذري، المتمادي من زمنه الى زمننا: فلنلغ الأوطان الطائفية من افكارنا، ولنؤسس وطنا نستطيع فعلاً ان نقول عنه انه وطننا بما للكلمة من معنى.. فلنؤسس دولة ترفع المفاهيم الضيقة من النصوص ومن النفوس بجرأة حاكم صارم، لا يأبه بأقوال الجهلاء....وبعض المنظمات والشخصيات الطائفية، بل بما يشير عليه ضميره، او روح العدل في نفسه. دولة مدنية تنهار امامها آلهة القوة العنصرية، دولة تتمرّس بروح الشجاعة وبالفضيلة والعزة والكرامة، وبالحدب المحب المخلص على الفئات الاجتماعية، ايا كان لونها ومذهبها ومكان سكنها، دولة تتحرر من الطائفية السياسية، تحمي وتحرص على الثروات العامة، وتحقق اللامركزية الادارية، وتنمية كل المناطق. وتضمن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ولاسيما حق العمل وحق الاستشفاء، وحق الرأي، وحرية الفكر لمواطن حر في شعب سعيد".

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