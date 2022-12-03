عبر اجتماعات.. بو حبيب يحشد الدعم الدبلوماسي للبنان في إيطاليا

عقد وزير الخارجية والمغتربين عبداالله بوحبيب اجتماعاً مع وزير خارجية ايطاليا انطونيو تاياني الذي عبر عن اهتمام بلاده بعودة لبنان الى إزدهاره وإستقراره، وتعزيز الحضور الثقافي والتعاون اللبناني-الايطالي، لا سيما في المجال الاقتصادي.

كذلك، أكد تاياني على أهمية ترسيخ الإستقرار الاقليمي من خلال المساعدة على معالجة مستدامة لأزمة النزوح بالتشاور مع نظرائه الأوروبيين.وفي الحفل الختامي للمؤتمر وأمام الوفود الرسمية المشاركة، جدد الوزير تاياني التأكيد على أهمية التعاون الاقليمي، ذاكرا لبنان عدة مرات في إطار الحديث عن الهجرة غير الشرعية وضرورة الحوار الاقليمي لمساعدة الدول التي تواجه أعباء مماثلة لايجاد الحلول المشتركة للنزوح.ويأتي هذا الموقف الايطالي العلني المتفهم والداعم للبنان في إطار حملة حشد دعم دبلوماسي لموقف لبنان أجراها الوزير بو حبيب مع وزيري الدفاع والخارجية ورئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ الايطالي على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر الحوار المتوسطي في روما.