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لبنان

في طرابلس.. مواطنٌ يُطلق النار على نفسه!

Lebanon 24
03-12-2022 | 16:44
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أقدم المواطن "غ . ن" على إطلاق النار على نفسه في منزله بمدينة الميناء - طرابلس، ما أدى الى وفاته على الفور. 
واشارت المعلومات الى أن سبب الانتحار هو سبب صحي، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال. 
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