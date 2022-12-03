في طرابلس.. مواطنٌ يُطلق النار على نفسه!

أقدم المواطن "غ . ن" على إطلاق النار على نفسه في منزله بمدينة الميناء - طرابلس، ما أدى الى وفاته على الفور.

واشارت المعلومات الى أن سبب الانتحار هو سبب صحي، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.