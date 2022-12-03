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لبنان

معوض مستاء من نتيجة الجلسة

Lebanon 24
03-12-2022 | 23:20
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نقلت « الديار» عن مصادر نيابية مطلعة، ان المرشح الرئاسي النائب ميشال معوض لم يخف استياءه وانزعاجه الشديدين من نتيجة التصويت في الجلسة الاخيرة، وتراجع عدد اصواته. وقد عبّر امام بعض النواب المقربين عن هذا  الاستياء فور اعلان النتيجة داخل القاعة العامة، واصفا ما جرى من بضعة نواب محسوبين على المعارضة، بانه يثير الاستغراب والامتعاض.
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وبعد خروجه من القاعة، كرر الاعراب عن امتعاضه من التراخي، ملوحا باعلان موقف معين مما جرى، الامر الذي استدعى تدخل بعض النواب، لا سيما المقربين منه لتهدئته وتجاوز ما حصل.
وفي ضوء ذلك، تسرب الحديث عن سحب ترشيحه، ما جعله ينفي في اليوم الثاني ببيان مقتضب صحة مثل هذه المعلومات، ويؤكد استمرار ترشيحه. وتلقى معوض وعودا بتنشيط الحضور والاقتراع له من قبل النواب المعارضين في الجلسة المقبلة.
 
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