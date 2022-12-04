الأمن العام يتخذ اجراءات مسلكية.. وهذه تفاصيلها

في إطار الحملة المستمرة التي يقوم بها الامن العام بتوجيه من المدير العام اللواء عباس ابراهيم، لتأمين حسن سير العمل والانتطام العام، خاصة في المقرات التي يعمل فيها او المعابر البحرية والبرية والجوية، عُلم أن جهاز التفتيش في الامن العام أوقف حوالى 15 عنصر من العاملين في مطار بيروت للإشتباه بتقاضيهم رشاوى مالية من المسافرين او الوافدين لتسيير أمورهم بطريقة سريعة وقد أحيلوا جميعاً على الجهة المعنية في التحقيق بهذه القضايا.

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وافاد مصدر معني أن "الأمن العام يرى في عملية التفيش هذه شيئاً جيداً من أجل الإنتظام العملي والمسلكي في الظروف التي يمر فيها لبنان ، وخاصةً على صعيد الإدارة العامة".