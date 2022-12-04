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لبنان

نوابه "فاتحين ع غيرو"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-12-2022 | 01:30
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أبلغ مرجع أمني رئيس تيار سياسي  أن ما بين ثلاثة الى اربعة نواب من نواب التيار   يتواصلون دورياً وبشكل سري وحذر مع أحد المرشحين غير المعلنين حتى الساعة للانتخابات الرئاسية .
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وبحسب المصدر فان هذا التبليغ لم يفاجئ رئيس التكتل، كونه كان يشعر بأن هؤلاء النواب لم يكونوا متحمسين يوماً الى جانبه في مهاجمة هذا المرشح طيلة السنوات الست الماضية، وخاصة في الفترة الأخيرة حيث شن الأخير هجوما كلاميا عنيفا على هذا المرشح رافضاً بشكل قاطع ترشيحه  لرئاسة الجمهورية .

لبنان

خاص

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