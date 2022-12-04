Advertisement

لبنان

التواصل مقطوع نهائيا!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
04-12-2022 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1016813-638057398773212558.jpg
Doc-P-1016813-638057398773212558.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger


للمرة الاولى منذ الانتخابات النيابية الاخيرة، انقطع التواصل بين "القوات اللبنانية"من جهة وعدد من النواب السنّة المحسوبين على الرئيس سعد الحريري من جهة ثانية.
وبحسب مصادر مطلعة فإن الخلافات حول طريقة مقاربة الواقع السياسي في لبنان ادت الى زيادة التوتر بين معراب وهؤلاء النواب الذين خاضوا الانتخابات الاخيرة مع خطاب حاد ضد "القوات".
Advertisement
وتعتبر المصادر ان الاصعيد الاعلامي الاخير بين الطرفين والذي اخذ اتجاهات تصعيدية دليل على انقطاع التواصل وعدم وجود امكانية للوصول الى توافق جدي، رئاسي وغير رئاسي.

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:17 | 2022-12-04
06:27 | 2022-12-04
04:00 | 2022-12-04
07:26 | 2022-12-04
07:24 | 2022-12-04
07:15 | 2022-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website