التواصل مقطوع نهائيا!

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للمرة الاولى منذ الانتخابات النيابية الاخيرة، انقطع التواصل بين "القوات اللبنانية"من جهة وعدد من النواب السنّة المحسوبين على الرئيس سعد الحريري من جهة ثانية.وبحسب مصادر مطلعة فإن الخلافات حول طريقة مقاربة الواقع السياسي في لبنان ادت الى زيادة التوتر بين معراب وهؤلاء النواب الذين خاضوا الانتخابات الاخيرة مع خطاب حاد ضد "القوات".وتعتبر المصادر ان الاصعيد الاعلامي الاخير بين الطرفين والذي اخذ اتجاهات تصعيدية دليل على انقطاع التواصل وعدم وجود امكانية للوصول الى توافق جدي، رئاسي وغير رئاسي.