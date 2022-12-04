"استنفارٌ طائفي".. ماذا قال أحد النواب؟

غرّد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "جلسة حكومية طارئة فرضتها حاجات الناس الإستشفائية أولاً، ومعها أمور أخرى، تستحضر كل هذا الإستنفار الطائفي، والشحن الغرائزي، والعقد السلطوية، من وزراء ونواب وسياسيين .... أورام طائفية مستعصية ومزمنة، لا علاج لها إلا بدولة مدنية علمانية، تستأصل هذه الأمراض من جذورها!".

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