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لبنان

سعرُ الدولار صباح اليوم في السوق الموازية.. هل من ارتفاع؟

Lebanon 24
04-12-2022 | 03:47
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تراوح سعر صرف الدولار، صباح اليوم الأحد في السوق الموازية، بين 41250 ليرة لبنانية  41350 ليرة لبنانية.
يُشار إلى أنّ السّعر الذي سجلته العملة الخضراء مساءً تراوح بين 41300 و41350 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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