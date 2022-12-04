سعرُ الدولار صباح اليوم في السوق الموازية.. هل من ارتفاع؟

تراوح سعر صرف الدولار، صباح اليوم الأحد في السوق الموازية، بين 41250 ليرة لبنانية 41350 ليرة لبنانية.

يُشار إلى أنّ السّعر الذي سجلته العملة الخضراء مساءً تراوح بين 41300 و41350 ليرة لبنانية للدولار الواحد.