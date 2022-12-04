تحرّك اسرائيلي عند الحدود الجنوبية.. ماذا حصل اليوم؟

تفقدت دورية تابعة لقوات العدو الأسرائيلي، الطريق العسكرية بمؤزراة جيب عسكري وكاميرات المراقبة المثبتة على الجدار الاسمنتي عند محلة العبارة، قبالة بلدة كفركلا قضاء مرجعيون.



وعند محلة البراد، قبالة سهل مرجعيون، ركبت قوات العدو شبكا حديديا خلف الطريق العسكرية في الداخل المحتل بواسطة جرافة، وبمؤزراة عدد من عناصر قوات العدو الأسرائيلي الذين يتمركزون خلف السواتر الترابية.