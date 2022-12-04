ملحم خلف: بحال الضرورة يمكن للحكومة ان تجتمع في ظل الفراغ الرئاسي

Advertisement

رأى النائب ملحم خلف أن الحكومة بإمكانها الاجتماع في ظل الفراغ الرئاسي عندما يكون هناك ضرورة لذلك، كالأمور الطّارئة المتعلّقة بالملف الصحي في البندين الاولين لجدول أعمال جلسة الغد الوزارية، مشيراً في الوقت عينه الى إمكانية إقرارها أيضاً بمراسيم جوالّة.خلف وفي حديث الى برنامج لقاء الأحد عبر صوت كل لبنان، اعتبر أن المعضلة اليوم ليست بالاجتماع الوزاري، إنما بالنّكد السّياسي والمناكفات بين الأفرقاء، معتبراً أنّ البلاد لا يمكنها الاستمرار بهذا النهج.وعن الاستحقاق الرّئاسي، أكد خلف أن قوى التغيير ما زالت متماسكة من ناحية الأهداف، وجدد التذكير بأنهم ليسوا صورة عن الطبقة السياسية التقليدية، وأن التمايز فيما بينهم هو نوع من الديمقراطية.وشدد خلف على أن الدستور يلزم المجلس النيابي انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل العودة الى العمل التشريعي.أما عن طرح تعديل الدستور، فقال خلف: علينا تطبيق بنود الدستور كافة قبل التفكير باي تعديل.وأشار خلف الى ان البعض يتخطى القوانين استغلالاً لمصالح الطوائف بدلاً من الاهتمام في بناء الدولة، ودعا المراجع الدينية للانتفاض على الطبقة الحاكمة، وان تضع حدا لمن يستغل الدين لتحقيق مآرب سياسية.