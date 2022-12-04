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لبنان

مسؤولة قطاع المرأة في تيار العزم ترد على ميّ خريش: توقفوا عن التحريض والشحن الطائفي..

Lebanon 24
04-12-2022 | 04:23
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قالت مسؤولة قطاع المرأة في تيار العزم جنان مبيض ردا على نائبة رئيس التيار الوطني الحر ميّ خريش: حبذا لو تريح السيدة مي خريش نفسها وتتوقف عن الحقد والترويج للفتنة والتحريض الذي اصبح غب الطلب لدى تيارها كلما شعر انه في مأزق سياسي..
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اجتماع مجلس الوزراء لاقرار ملفات استشفائية، عسكرية واجتماعية هو ضرورة قصوى، أما الذين يعيشون فقط من اجل تحقيق مصالحهم السياسية فبينهم وبين معاناة الناس هوّة سحيقة.
كفاكم متاجرة بالوطن والدستور وبالحقوق والشعارات، وتوقفوا عن الشحن الطائفي حرصا على وطن تصرون على الدفع به نحو جهنم.
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