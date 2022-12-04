إلى سالكي الطرقات في بيروت... إليكم هذا الخبر

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صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:الحاقاً لبلاغنا المتعلق بتدابير سير بتاريخ اليوم 4-12-2022 لمناسبة إقامة مهرجان ميلادي في بيروت وذلك من تقاطع ساحة بشارة الخوري لغاية تقاطع السوديكو، تلغى جميع تدابير السير المتخذة بناءً على طلب أصحاب العلاقة.لذلك، يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم.