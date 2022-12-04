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لبنان

صورة من الضاحية تشعل مواقع التواصل... الطفولة في لبنان بخطر!

Lebanon 24
04-12-2022 | 05:34
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إنتشرت عبر وسائل التواصل صورة لطفلين يجلسان بمفردهما على رصيفٍ ليلاً، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة في ضاحية بيروت الجنوبية.


ووصف معلّقون الصورة المتداولة بأنها "مشهد خارج عن نطاق الإنسانية"، معتبرين أنه انعكاس للفساد المستشري في البلاد.
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وطالب مدونون السلطات الأمنية بالتحرك والتحقق من سبب وجود الطفلين في الشارع على طريق مطار رفيق الحريري الدولي.

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