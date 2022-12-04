إيهاب مطر: أؤكد تأييدي لعقد جلسة للحكومة

غرد النائب إيهاب مطر عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "أتجنب دائماً الاصطفافات المذهبية والطائفية في المواقف السياسية. لذا من منطلق الاصطفاف الوطني، ونظرا إلى حاجة البلاد والعباد الملحة لتصريف أعمالهم الصعبة جدا، أؤكد تأييدي لعقد جلسة للحكومة العرجاء... لعل وعسى".

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