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لبنان

بو حبيب أنهى مشاركته في أعمال مؤتمر الحوار المتوسطي في روما

Lebanon 24
04-12-2022 | 05:53
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أنهى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب مشاركته في أعمال مؤتمر الحوار المتوسطي في روما.
 
وترأس مع كل من وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني ووزير الزراعة التركي فاهيت كيريتشي جلسة عمل حول الأمن الغذائي بمشاركة المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) ووزراء خارجية دول المتوسط، حيث تم التطرق الى أهم التحديات التي يواجهها العالم للحد من تمدد ظاهرة الجوع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 
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كذلك، إجتمع بو حبيب مع وزير خارجية كرواتيا غوردان غريليتش ردمان الذي دعاه الى زيارة بلده خلال النصف الأول من العام المقبل لتطوير التعاون الثنائي، ووعد بنقل وجهة نظر لبنان لنظرائه الأوروبيين بضرورة معالجة أزمة النزوح السوري في لبنان.
 
وشملت لقاءات بو حبيب إجتماعا مع وزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني شونزوكي تاكيه، حيث تم التطرق الى سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وكيفية الإفادة من دور اليابان في تمويل المفوضية العليا للاجئين للتخفيف من عبء اللجوء عن لبنان.
 
كذلك، إجتمع بو حبيب مع النائب الأول لمساعد وزير الخارجية الأميركية السيدة يائيل لمبرت التي حضت على اجراء الانتخابات الرئاسية وتشكيل حكومة جديدة لإجراء الاصلاحات. 
 
من جهته، طلب بوحبيب أيضا دعم أميركي مع المنظمات والأطراف المعنية بمسائل اللجوء للتعاون أكثر مع لبنان.

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