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لبنان

الحجار بدأ جولة جنوبية تفقد خلالها مراكز "الشؤون" في قضاء بنت جبيل

Lebanon 24
04-12-2022 | 05:59
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زار وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور الحجار المراكز والمؤسسات في منطقة بنت جبيل، استكمالا لجولاته على مراكز الشؤون الاجتماعية في لبنان.
 
وبدأت جولته اليوم من مركز الخدمات الانمائية في بنت جبيل، ثم استكملها باتجاه جمعية الامداد الخيرية - مركز الرعاية والتأهيل في بنت جبيل، حيث اطلع على عمل هذه المؤسسة الخيرية التي تهتم وترعى آلاف الاسر من المحتاجين والايتام والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.
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ومن هناك، اتجه الوزير حجار الى جمعية المبرات الخيرية التي تهتم بالايتام، وجال على اقسام المبرة واطلع على اعمالها وخدماتها.
 
ومن بنت جبيل، اتجه الحجار لزيارة مركز الشؤون الاجتماعية في عيترون، وهناك عقد اجتماعا ناقش فيه ابرز المشاكل مع المعنيين واطلع على خدمات المركز وحاجاته وجال ايضا حول غرف واقسام المركز.
 
واستكملت الجولة في الطيري، حيث زار مركز الخدمات الانمائية هناك، وعاين المكان واستمع الى المتطلبات والحاجات.
 
وكان الاجتماع الختامي مع اتحاد قضاء بنت جبيل، في حضور النائبين الدكتور حسن فضل الله والدكتور أشرف بيضون ورؤساء بلديات قضاء بنت جبيل الذين ادلوا بمشاكلهم واحتياجاتهم.
 

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