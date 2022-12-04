سلوم يزور بكركي ويطلع الراعي على حملة نقابة الصيادلة لمكافحة الدواء المهرب

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زار نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، وأطلعه على خطورة الدواء المهرب في بعض المستوصفات والسوق السوداء على صحة المواطن، والحملة التي ستقوم بها النقابة للتأكد من سلامة الدواء، وورشة عمل فور عودة الراعي من الاردن.