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لبنان

المكتب الإعلامي للرئيس ميقاتي ينفي هذا الخبر

Lebanon 24
04-12-2022 | 06:27
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صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الاتي:
إننا  ننفي ما يروجه بعض الاعلام العوني الهوى والانتماء والتمويل عن اتصال جرى بين البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ودولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد عظة غبطة البطريرك في قداس  الاحد.
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والصحيح أن  رئيس الحكومة اتصل يوم امس بالبطريرك الماروني للتشاور في الوضع وشرح له الظروف التي حتمت الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء. وما يحاول الاعلام العوني الباسه للبطريرك الماروني من موقف غير صحيح على الاطلاق.
ان دولة رئيس الحكومة  في دعوته الى اجتماع الحكومة  غدا يأخذ في الاعتبار هواجس البطريرك وموقفه وسيسعى بالتأكيد الى ان  تبقى  الحكومة بعيدة عن تأثيراتٍ من هنا وهناك لتحافظَ على استقلاليّتِها كسلطةٍ تنفيذية، ولو لتصريف الأعمال، كما دعا البطريرك الراعي، في عظته اليوم، فاقتضى التوضيح".
 
 
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