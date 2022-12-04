كلامٌ عن تعميم لمصرف لبنان اليوم بشأن الدولار.. ماذا كُشف عنه؟

قلّلت مصادر مصرفيّة مُتابعة من التوقّعات التي تشيرُ إلى إمكانية إصدار مصرف لبنان، اليوم الأحد، لتعميم جديدٍ يُضفي تعديلات على العمل بمنصّة "صيرفة" أو ضخّ الدولارات التي يجري عبرها.

ولفتت المصادر إلى أنّ الكلام هذا تمّت إشاعتهُ بين أوساطٍ في السوق مؤخراً، لكنّه لا يرتبطُ بأساس واضح، وأضافت: "كلّ شيء وارد، لكنّ مجمل المعطيات لا تشيرُ حتى الآن إلى إمكانية إصدار تعميمٍ من المصرف بشأن صيرفة وزيادة ضخّ الدولارات عبرها في الوقت الحالي".