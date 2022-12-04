عيد البربارة... تراجع في مبيع الحلويات؟!

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يختلف عيد البربارة هذه السنّة عن الأعوام السابقة، مع إستمرار إرتفاع أسعار المواد الغذائيّة التي تدخل في صناعة حلويات العيد، وأبرزها الطحين والسكر، إضافة إلى الزيت النباتي والمكسرات وغيرها، بالتوازي مع وصول سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة إلى 41 ألف ليرة.وفي جولة على "الباتيسري"، يُلاحظ تراجع بيع حلويات العيد، مع تسجيل ثمن الكيلو بحوالى الـ300 ألف ليرة، فيما كيلو القشطة تخطّى الـ400 ألف ليرة، وعجينة "القطايف" 80 ألف ليرة. أمّا إذا أراد المواطنون تحضير الحلويات في المنزل، فالتكلفة تبقى مرتفعة جدّاً.