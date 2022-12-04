Advertisement

لبنان

عيد البربارة... تراجع في مبيع الحلويات؟!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
04-12-2022 | 06:45
A-
A+
Doc-P-1016899-638057585100099104.jpg
Doc-P-1016899-638057585100099104.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يختلف عيد البربارة هذه السنّة عن الأعوام السابقة، مع إستمرار إرتفاع أسعار المواد الغذائيّة التي تدخل في صناعة حلويات العيد، وأبرزها الطحين والسكر، إضافة إلى الزيت النباتي والمكسرات وغيرها، بالتوازي مع وصول سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة إلى 41 ألف ليرة.
Advertisement
وفي جولة على "الباتيسري"، يُلاحظ تراجع بيع حلويات العيد، مع تسجيل ثمن الكيلو بحوالى الـ300 ألف ليرة، فيما كيلو القشطة تخطّى الـ400 ألف ليرة، وعجينة "القطايف" 80 ألف ليرة. أمّا إذا أراد المواطنون تحضير الحلويات في المنزل، فالتكلفة تبقى مرتفعة جدّاً.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:23 | 2022-12-04
13:19 | 2022-12-04
12:34 | 2022-12-04
12:30 | 2022-12-04
12:15 | 2022-12-04
12:00 | 2022-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website