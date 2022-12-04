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لبنان

أبو فاضل لعون وباسيل: التضحية في سبيل لبنان غير التضحية بالذين أوصلوكم إلى جنة الحكم

Lebanon 24
04-12-2022 | 07:56
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علّق المحلل السياسي المحامي جوزيف أبو فاضل على البيان الصادر عن رئيس الجمهوريّة السابق ميشال عون، وقال:
 
"بما أن الله أنعم على عون وباسيل والعائلة بالوفرة فاليدفعوا ثمن أدوية الأمراض المستعصية وليطيروا جلسة الحكومة و"أطماع ميقاتي وتكونون بذلك قد ضحيتم لأجل حقا "حقوق المسيحيين"
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فالتضحية في سبيل لبنان غير التضحية بالذين أوصلوكم إلى جنة الحكم!؟!"
 
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