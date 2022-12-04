أبو فاضل لعون وباسيل: التضحية في سبيل لبنان غير التضحية بالذين أوصلوكم إلى جنة الحكم

علّق المحلل السياسي المحامي جوزيف أبو فاضل على البيان الصادر عن رئيس الجمهوريّة السابق ميشال عون، وقال:



Advertisement فالتضحية في سبيل لبنان غير التضحية بالذين أوصلوكم إلى جنة الحكم!؟!" "بما أن الله أنعم على عون وباسيل والعائلة بالوفرة فاليدفعوا ثمن أدوية الأمراض المستعصية وليطيروا جلسة الحكومة و"أطماع ميقاتي وتكونون بذلك قد ضحيتم لأجل حقا "حقوق المسيحيين"فالتضحية في سبيل لبنان غير التضحية بالذين أوصلوكم إلى جنة الحكم!؟!"