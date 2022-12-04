أبو فاضل لعون وباسيل: التضحية في سبيل لبنان غير التضحية بالذين أوصلوكم إلى جنة الحكم

#جوزيف_أبو_فاضل:بما أن الله أنعم على #عون و #باسيل والعائلة بالوفرةفاليدفعوا ثمن أدوية الأمراض المستعصية وليطيروا جلسة الحكومةو"أطماع #ميقاتي وتكونون بذلك قد ضحيتم لأجل حقا"حقوق المسيحيين"
فالتضحية في سبيل لبنان غير التضحية بالذين أوصلوكم إلى جنة الحكم!؟!https://t.co/bTJ9SvsAUV
— Joseph Abu Fadel (@AbuAbufadel) December 4, 2022
#جوزيف_أبو_فاضل:بما أن الله أنعم على #عون و #باسيل والعائلة بالوفرةفاليدفعوا ثمن أدوية الأمراض المستعصية وليطيروا جلسة الحكومةو"أطماع #ميقاتي وتكونون بذلك قد ضحيتم لأجل حقا"حقوق المسيحيين"
فالتضحية في سبيل لبنان غير التضحية بالذين أوصلوكم إلى جنة الحكم!؟!https://t.co/bTJ9SvsAUV