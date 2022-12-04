Advertisement

لبنان

"لا تنتقص من دور أحد".. نائب يعلّق على الدعوة لجلسة وزارية

Lebanon 24
04-12-2022 | 07:53
A-
A+
Doc-P-1016914-638057630416689500.jpg
Doc-P-1016914-638057630416689500.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شدد عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب علي خريس على ان "التوافق والحوار هما السبيل الوحيد للخروج من ازمتنا"، معتبراً ان على حكومة تصريف الأعمال "الاستمرار بعملها للتخفيف عن الناس وبلسمة همومهم".

وتطرق خريس الى الوضع الراهن على الساحة اللبنانية خلال حفل تأبيني أقامته حركة "أمل"، مشيراً إلى أننا "نمر بمرحلة تعتبر من أصعب المراحل لأن الأزمة الحالية متشعبة بين انقسام سياسي واضح وبين أزمة معيشية ومالية واقتصادية، وهذا يتطلب من جميع الأطراف السياسية الابتعاد عن المناكفات والمصالح الضيقة والعمل بجدية للخروج من هذا الواقع المأزوم بدءا من التوافق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، رئيس يجمع ولا يفرق ويكون قادرا على تجسير الفجوات وتغليب المشترك والانحياز إلى منطق الدولة القائم على الشراكة والتفاهم بين المكونات السياسية والتعاطي بموضوعية مع جميع الملفات التي تحتاج إلى معالجة".
Advertisement
 
 
واكد خريس ان "التوافق والحوار هما السبيل الوحيد للخروج من ازمتنا وهذا ما عمل ويعمل عليه الرئيس نبيه بري الذي يشهد له الجميع كيف اخرج الوطن من عدة أزمات خطيرة عبر الحوار".
 
 
واضاف: "في ظل ما نشهده أيضا لا يمكن أن نستسلم لهذا الواقع دون أن يكون لحكومة تصريف الأعمال أي دور، فعليها أن تستمر بعملها للتخفيف عن الناس وبلسمة همومهم"، مشيرا إلى أن "الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء لا تنتقص من دور أحد ولا يجب أن ننظر إليها نظرة طائفية أو مذهبية ما دام الهدف خدمة جميع المواطنين".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:23 | 2022-12-04
13:19 | 2022-12-04
12:34 | 2022-12-04
12:30 | 2022-12-04
12:15 | 2022-12-04
12:00 | 2022-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website