"لا تنتقص من دور أحد".. نائب يعلّق على الدعوة لجلسة وزارية

شدد عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب علي خريس على ان "التوافق والحوار هما السبيل الوحيد للخروج من ازمتنا"، معتبراً ان على حكومة تصريف الأعمال "الاستمرار بعملها للتخفيف عن الناس وبلسمة همومهم".



وتطرق خريس الى الوضع الراهن على الساحة اللبنانية خلال حفل تأبيني أقامته حركة "أمل"، مشيراً إلى أننا "نمر بمرحلة تعتبر من أصعب المراحل لأن الأزمة الحالية متشعبة بين انقسام سياسي واضح وبين أزمة معيشية ومالية واقتصادية، وهذا يتطلب من جميع الأطراف السياسية الابتعاد عن المناكفات والمصالح الضيقة والعمل بجدية للخروج من هذا الواقع المأزوم بدءا من التوافق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، رئيس يجمع ولا يفرق ويكون قادرا على تجسير الفجوات وتغليب المشترك والانحياز إلى منطق الدولة القائم على الشراكة والتفاهم بين المكونات السياسية والتعاطي بموضوعية مع جميع الملفات التي تحتاج إلى معالجة".

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واكد خريس ان "التوافق والحوار هما السبيل الوحيد للخروج من ازمتنا وهذا ما عمل ويعمل عليه الرئيس نبيه بري الذي يشهد له الجميع كيف اخرج الوطن من عدة أزمات خطيرة عبر الحوار".

واضاف: "في ظل ما نشهده أيضا لا يمكن أن نستسلم لهذا الواقع دون أن يكون لحكومة تصريف الأعمال أي دور، فعليها أن تستمر بعملها للتخفيف عن الناس وبلسمة همومهم"، مشيرا إلى أن "الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء لا تنتقص من دور أحد ولا يجب أن ننظر إليها نظرة طائفية أو مذهبية ما دام الهدف خدمة جميع المواطنين".