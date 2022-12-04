صلح والحجيري بحثا مع وزير الاقتصاد في تأمين حاجات الطحين لبعلبك الهرمل

Advertisement

اكد النائب ينال صلح "أننا في تكتل بعلبك الهرمل النيابي، لم ولن نترك أهلنا في هذه الظروف، وإننا نعمل على مدار الساعة في محاولة لحل ما أمكن من مشاكل، وخصوصا في ظل الأزمات التي نعيشها".وأضاف: "زرت برفقة النائب ملحم الحجيري وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام في مكتبه في الوزارة، وجرى البحث في موضوع تأمين الكمية المطلوبة من الطحين لمحافظة بعلبك الهرمل، وسلمناه جدولا يتضمن حاجات الأفران من الطحين لتلبية احتياجات ابناء المحافظة من الخبز".وختم صلح: "إن تأمين الخبز هو من أبسط حاجات المواطن، والتي لا يمكن ان نقبل بعدم تلبيتها، والوزير سلام كان متجاوبا، ووعد بتأمين الكمية المطلوبة حسب الجدول المقدم".