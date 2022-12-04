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لبنان

حالته حرجة... إصابة الطفل بهاء بنزيف حادّ في الرأس بعدما صدمته سيارة

Lebanon 24
04-12-2022 | 09:40
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الطفل بهاء طلال اسماعيل تعرّض لحادث صدم على أوتوستراد بخعون - الضنية، مما ادى الى إصابته بنزيف حاد في الرأس، ونُقل الى مستشفى سيدة زغرتا للعلاج ووصفت حالته بالحرجة.
 
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