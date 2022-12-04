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لبنان

متعاقدو المهني أعلنوا التوقف عن التعليم بدءاً من الغد

Lebanon 24
04-12-2022 | 09:51
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أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي، توقفها عن التعليم ابتداء من يوم غد الاثنين، محملة المعنيين المسؤولية،  وأشارت في بيان  الى ان "مستحقاتنا المؤجلة فقدت قيمتها أمام دولار بلغ الواحد والاربعين الفاً وأكثر، وما تزال أسيرةً لا تصل إلى جيوب مستحقيها ليسدوا بها بعضاً من ديونهم، وقرار زيادة أجر الساعة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي جاء مميزاً بين القطاعات التربوية، فأتت نسبة الزيادة في التعليم المهني والتقني أدنى من النسبة التي أعطيت للتعليم الأكاديمي".
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وطالبت بـ"دفع المستحقات المالية المتأخرة عن العام الدراسي 2021/2022، دفع ال 35% العالقة عن العام الدراسي 2020/2021،  رفع سقف السحوبات في المصارف، العمل على القبض الفصلي، المباشرة بدفع الحوافز التي وعد بها وزير التربية مع انطلاقة العام الدراسي،  دفع بدل النقل عن كل يوم تعليم فعلي، إعادة النظر بقرار أجر الساعة الجديد عن العام الدراسي الحالي".

وأكدت توقفها عن التعليم إبتداءً من يوم غد الاثنين، محملة المعنيين المسؤولية عن العام الدراسي الحالي ومستقبل الطلاب.

وإذ دعت إلى "المشاركة الفعالة والتوقف عن العمل صوناً للكرامات وإحقاقاً للحق"، توجهت الى الأهل والطلاب والرابطة "للوقوف الى جانبنا دفاعاً عن التعليم الرسمي في القطاع المهني والتقني".

 
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