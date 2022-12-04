يوحنا العاشر ترأس القداس الاحتفالي بعيد القديس يوحنا الدمشقي والقديسة بربارة

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ترأس بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا العاشر القداس الاحتفالي بعيد القديس يوحنا الدمشقي والقديسة بربارة العظيمة في الشهيدات في الكاتدرائية المريمية في دمشق. عاونه في الخدمة كل من الأسقف موسى الخوري والأسقف غريغوريوس خوري والأسقف يوحنا بطش والأسقف أرسانيوس دحدل والأسقف موسى الخصي وعدد من الكهنة والشمامسة.وفي ختام القداس، أقام يوحنا العاشر صلاة التريصاجيون لراحة نفس المثلث الرحمات البطريرك إغناطيوس الرابع هزيم بذكرى وفاته العاشرة.