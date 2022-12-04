ما الذي يتحضّر له العسكريون المتقاعدون؟

أفادت معلومات "لبنان24" بأنّ الاتصالات الأخيرة بين تنسيقيات العسكريين المتقاعدين أسفرت عن تجميد أي تحرّكات ميدانية قبل جلسة الحكومة المُقررة يوم غدٍ الإثنين باعتبار أن جدول أعمالها يشمل البند المتعلق بمتممات الرواتب والمعاشات التقاعدية للعسكريين في زيادة الأجور.

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وقالت مصادر في حراك العسكريين لـ"لبنان24" إنّ "عدم التحرّك حالياً هو لإعطاء فرصة للحكومة لاتخاذ القرار المناسب لصالح العسكريين"، مشيرة إلى أن "أي قرار يتخذ بعيداً عن المطالب قد يُمهّد لتحركات فوريّة في الشارع".